Lo Russo "diritti sotto attacco, vanno difesi ogni giorno"

"I diritti vanno difesi ogni giorno, lo scenario internazionale con l'aggressione russa all'Ucraina sta dimostrando quanto oggi diritti che credevamo acquisiti siano sotto attacco". Lo ha sottolineato il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, nel suo saluto in apertura del Forum sul presente e il futuro dell'educazione alla cittadinanza e ai diritti umani in Europa con i giovani organizzato dal Consiglio d'Europa, dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e il Ministero dell'Istruzione oggi nel capoluogo piemontese. Lo Russo ha introdotto i lavori, dopo un saluto di Andreas Klemmer, direttore del Training Itcilo che ospita l'evento. In apertura, una performance artistica del Raizes Teatro dedicata all'Ucraina, conclusa con la deposizione simbolica del corpo di un ragazzo a terra, coperto con fiori e veli nei colori della bandiera ucraina: giallo e azzurro. "Dietro il concetto di educazione - ha detto Lo Russo - credo si giochi il futuro delle comunità. Uguaglianza e diritti sono valori fondativi dell'Unione Europea, e presto ospiteremo a Torino il Consiglio d'Europa, che nasce per promuovere i valori della cittadinanza, fondativi della civiltà occidentale. Guardare a questi valori è per noi molto importante". All'appuntamento, una tre giorni con partecipazioni internazionali, interverranno tra gli altri il ministro per le Politiche Giovanili, Fabiana Dadone, e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.