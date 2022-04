Torino: Lega, prorogare gratuità dehors fino al 15 ottobre

"Il Comune di Torino proroghi la gratuità dei dehors straordinari e riduca i costi per quelli definitivi fino al 15 ottobre". A chiederlo il commissario cittadino e la capogruppo della Lega a Palazzo Civico, Fabrizio Ricca e Elena Maccanti, sottolineando che "ristoratori e baristi sono tra le categorie che hanno sofferto di più per colpa della pandemia e a questo, ora, si sta aggiungendo anche un rincaro dei costi dell'energia che può avere effetti devastanti sul comparto". Sul tema il gruppo della Lega ha quindi presentato una mozione. "Viste queste premesse - dicono Ricca e Maccanti - il sindaco ha il dovere di aiutare la categoria e un modo semplice per farlo è permettere ai locali di utilizzare gratuitamente i dehors nel periodo estivo, quello che per queste attività può fare la differenza".