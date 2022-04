Piemonte Innovazione compie 6 anni e diventa nazionale

Il Premio Piemonte Innovazione e Sviluppo Next Generation giunge alla sesta edizione e diventa nazionale. L'iniziativa, realizzata da Anci Piemonte con la collaborazione di Anfov, l'Associazione che riunisce i soggetti imprenditoriali ed istituzionali coinvolti nel settore della convergenza dell'innovazione tecnologica nelle comunicazioni, prevede quest'anno - grazie al patrocinio e alla collaborazione con Anci nazionale - una sezione nazionale del Premio aperta a tutti i 7.904 comuni italiani. "Con la nuova sezione nazionale il Premio mira a creare una concreta opportunità di confronto sull'attuazione del Pnrr e, al tempo stesso, intende promuovere progetti di rinnovamento nei servizi pubblici che vedano protagoniste le amministrazioni locali - commenta soddisfatto Michele Pianetta, vicepresidente di Anci Piemonte con delega all'Innovazione e alle Smart Cities e vicesindaco di Villanova Mondovì -. Da anni, sul tavolo delle discussioni vi sono questioni irrisolte come il superamento del digital divide e la semplificazione amministrativa: affinché tutto cambi occorre innovare e per farlo servono modelli efficaci e facilmente replicabili, possibilmente in un contesto chiaro dal punto di visto normativo". "Un passo fondamentale per la solida crescita dell'iniziativa - dichiara infine Antonello Angeleri, segretario generale dell'Anfov - è una maggiore focalizzazione sullo sviluppo delle attività di formazione, comunicazione e di relazioni pubbliche. La nuova organizzazione di analisi e selezione delle candidature, per filtri e approfondimenti successivi, e la focalizzazione funzionale sulle direttive del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza favoriranno nuove efficienze e forme di collaborazione a favore della modernizzazione e dell'innovazione organizzativa della PA, del suo capitale umano e del lavoro agile, per una PA sempre piu' semplice, connessa e orientata agli obiettivi del Paese".