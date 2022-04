Ucraina, incontro di riflessione e preghiera promosso da Comitato interfedi

“Noi credenti non possiamo mai accettare la guerra, anche se per ogni giorno che passa ci sembra di poter far poco. Non possiamo accettare questa guerra fratricida che coinvolge due nazioni che hanno tanto in comune, a partire dalle radici cristiane e proprio per questo sentiamo con ancor maggiore partecipazione il dramma del popolo ucraino invaso, costretto all’esilio, sottoposto ai bombardamenti e alle violenze di ogni genere”. Il Comitato interfedi ha promosso un momento di incontro, riflessione e preghiera domani, martedì 12 aprile (ore 19,30), al Centro interculturale di corso Taranto 160. Introduce Walter Nuzzo, modera Bruno Geraci, saranno presenti Giampiero Leo e Sara Zambaia del Comitato diritti umani del Consiglio regionale del Piemonte, il console onorario dell’Ucraina Dario Arrigotti e interverrà anche il vescovo di Torino Cesare Nosiglia.

“La guerra è terribile, perché spesso sfugge a chi l’ha dichiarata e – come un fuoco – si allarga in modo incontrollabile. Non accettare la guerra ci impegna a pregare e agire per la pace e per la giustizia. Sottolineiamo che la pace senza giustizia non solo è di per se stessa precaria, ma può costituire anche una terribile mortificazione della dignità umana. La preghiera, questa nostra preghiera, è anche una protesta per la violenza del conflitto e verso chi lo ha ultimamente scatenato per brama di potere e indifferenza alla legalità e alle regole di convivenza internazionali, ma soprattutto vuole essere la richiesta ai nostri Padri che ci diano il grande dono della pace”.