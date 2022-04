RICERCA

Welfare, Piemonte a metà classifica

La regione al decimo posto su politiche sociali, sanità, formazione e istruzione. Livello di pensionati tra i più alti d'Italia così come la popolazione inattiva. Disoccupazione al 7,5% - LO STUDIO

Il Piemonte si è classificato nel 2021 al decimo posto tra le regioni italiane per l’efficacia e la capacità del suo sistema di Welfare. Il dato emerge dalle classifiche del Welfare Italia Index, strumento di monitoraggio che prende in considerazione gli ambiti di politiche sociali, sanità, previdenza e formazione e consente di identificare, a livello regionale, i punti di forza e le aree di criticità in cui è necessario intervenire, realizzato da Welfare Italia Think Tank nato su iniziativa di Unipol Gruppo in collaborazione con The European House - Ambrosetti.

Per gli indicatori di spesa, il Piemonte si posiziona al settimo posto, mentre nella componente di indicatori strutturali è al decimo posto. Dall’analisi emerge come il Piemonte abbia uno tra i più elevati livelli di pensionati ogni 100 abitanti (quartultima posizione con il 29%, rispetto a una media nazionale del 26,9%), a fronte di un tasso di disoccupazione della popolazione con più di 15 anni pari al 7,5% (12° posto), di una percentuale del 20% di giovani Neet fra i 15 e i 34 anni (in linea con la media nazionale) e di un ottavo fra le regioni per numero di cittadini inattivi con più di 34 anni (40%, poco sotto la media Italia del 44%).

Risultati non eccellenti anche con riferimento allo “Stato di salute della popolazione” dove la Regione si classifica al 13° posto; solido quarto posto, però, per quel che riguarda l’ “Efficacia, efficienza e appropriatezza dell’offerta sanitaria”, con il Piemonte un solo gradino sotto il podio, dietro alla Toscana, alla Provincia Autonoma di Trento e all’Emilia-Romagna. Superiore al dato nazionale sono la spesa sanitaria privata (in ottava posizione con 581 euro pro-capite contro i 480 euro registrati a livello nazionale) e la spesa media regionale per utente fruitore degli asili nido (6.533 euro a fronte dei 5.537 a livello nazionale).

Leggi la ricerca