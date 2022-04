Fca Bank, partnership con Campello per veicoli elettrici

Fca Bank ha siglato una nuova partnership europea nel campo della mobilità urbana sostenibile con il Gruppo Campello, importatore di Xev, primo brand internazionale a produrre esclusivamente veicoli urbani elettrici. Fca Bank supporterà la rete paneuropea di oltre 100 rivenditori dell'innovativa casa automobilistica proponendo specifiche soluzioni finanziarie, pensate per accompagnare i clienti nella scelta delle iconiche microcar elettriche di Xev: veicoli di piccola taglia, ideali per una mobilità urbana ecosostenibile e realizzati con l'ausilio della stampa 3D. La collaborazione, subito operativa in Italia grazie al supporto di Campello Motors, sarà presto estesa ai principali Paesi europei. Protagoniste dell'accordo i modelli elettrici del brand, la microcar Kitty e il quadriciclo pesante Yoyo, dotato di tecnologie all'avanguardia come il battery swapping.