Chiesa: don Giraudo, dottrina non prevede matrimoni gay

"Non ho mai dichiarato che la Chiesa Cattolica consente di celebrare, in determinate circostanze, il matrimonio tra persone dello stesso sesso". Lo precisa don Alessandro Giraudo, cancelliere della Curia Metropolitana di Torino, in merito ad alcune informazioni di stampa. Il riferimento è al caso della cresima amministrata a una donna diventata uomo. Al parroco sarebbe stato indicato dalla curia di chiamare la persona interessata durante il rito - come riportato dalle pagine locali di alcuni quotidiani - "col suo nome attuale" e cioè con quello civilmente mutato. Una decisione che, secondo alcuni osservatori, darebbe il via libera ai sacramenti per i trans, rendendo quindi il cambiamento di sesso come qualcosa di naturale e, quindi, di accettabile. Non è così per don Giraudo, che puntualizza: "La dottrina della Chiesa è chiara - sostiene - e non prevede il matrimonio omosessuale. Allo stesso modo nell'ordinamento civile italiano non è previsto il matrimonio tra persone dello stesso sesso".