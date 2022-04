Casa: Torino, Atc lancia il portale dei servizi online

Nel 2021 sono stati oltre 70mila gli utenti che si sono collegati al sito di Atc, l'agenzia della casa torinese, e per la prima volta gli accessi da smartphone hanno superato quelli da computer, con il 62,59%. È anche a fronte di questi dati che l'ente che gestisce le case popolari ha deciso di fare un ulteriore passo verso la digitalizzazione lanciando il suo portale dei servizi digitali, strumento non sostitutivo ma aggiuntivo degli sportelli e della presenza fisica sul territorio. Da portale si potranno scaricare e pagare le bollette Atc, prenotare appuntamenti allo sportello, fare domanda per l'ospitalità temporanea, segnalare una variazione socioeconomica del proprio nucleo familiare, presentare richieste di accesso agli atti. "Avviamo questo portale - spiega il presidente di Atc, Emilio Bolla - con l'obiettivo di aumentare sempre di più i servizi offerti. Non vogliamo sostituire il contatto umano, allo sportello o nei quartieri, che ritengo prezioso, ma fare un passo verso il futuro e permettere a chi lo vorrà di rivolgersi a noi comodamente da casa e senza attese". "Questa amministrazione - aggiunge il presidente di Casa Atc Servizi, Maurizio Pedrini - ha idee nuove e capacità, che dimostra con azioni concrete che segnano svolte importanti".