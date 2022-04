Comunali: candidato centrosinistra Grugliasco è Gaito

Emanuele Gaito è il candidato sindaco del centrosinistra per le amministrative del prossimo 12 giugno. Assessore uscente, entrato a Palazzo Civico con la prima giunta Montà nel 2021, ha 33 anni e lavora come consulente nel campo della pubblica amministrazione sulla programmazione dei fondi europei. Lo sostengono Pd, GruON, Moderati, Europa Verde Grugliasco a Sinistra, Progetto Grugliasco e Grugliasco al centro. "Parto dai successi e dal cammino che l'Amministrazione guidata da Roberto Montà ha ottenuto, un cammino che ha posto solide basi per cambiare Grugliasco in Città Universitaria delle Scienze dell'Ambiente, nel completare la riqualificazione delle scuole per i bambini e i giovani della città", afferma in una nota l'aspirante primo cittadino, che promette di puntare su una "città vicina a tutti, con servizi che tengano conto dell'innovazione e delle borgate più distanti, per avvicinarci al modello della città dei 5 minuti, dove per ciascuno di noi sia possibile andare a scuola, fare sport, accedere ai servizi alla persona e alla salute, portare i bambini al parco a poca distanza da casa, accedere al trasporto pubblico". "Con me avrò una squadra affiatata e le forze di tutta la coalizione di centrosinistra che porta con sé conferme e nuovi ingressi - conclude -. Insieme faremo un altro passo avanti, nella continuità con una spinta innovatrice propulsiva per lo sviluppo che questa città attende".