Covid: ancora in crescita ricoveri in reparti ordinari, +16

Continua a crescere in Piemonte, sia pure lentamente, il numero di ricoverati positivi al Covid nei reparti ordinari: +16, il dato complessivo sale a 688, nell'aggiornamento pubblicato oggi dalla Regione. Invariato, invece, il dato in terapia intensiva: i pazienti restano 20. Tasso di positività in leggera crescita, al 10,6%, con 2.832 nuovi casi, su un totale di 26.765 tamponi diagnostici processati, di cui 24.858 test antigenici. Due i decessi.