Piemonte: via libera al bilancio del Consiglio regionale

Via libera da parte della prima Commissione al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 del Consiglio regionale, che conferma il trend di spesa complessiva degli ultimi anni e, nell'architettura, è analogo a quello del triennio 2021-2023 per le macro-voci di entrata e spesa. Una volta approvato, il bilancio di previsione troverà articolazione nel Documento tecnico di accompagnamento e nel Bilancio finanziario gestionale, che consiste nella ripartizione in capitoli e articoli assegnati alle Direzioni competenti per la corretta gestione del ciclo entrate/spese, approvati dall'Ufficio di Presidenza. A margine della discussione, sono state chieste delucidazioni sull'ipotesi di adottare anche in Consiglio regionale il metodo contributivo e informazioni rispetto al costi derivanti dalla pandemia e ai lavori di ristrutturazione di Palazzo Lascaris. Terminata l'approvazione del bilancio di previsione, la Commissione ha proseguito, alla presenza dell'assessore regionale al Bilancio, con l'esame dell'articolato del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Regione Piemonte e in particolare con l'illustrazione, da parte di diversi rappresentanti dei gruppi, degli emendamenti legati all'artciolo2 del disegno di legge.