Eurovision: Lo Russo, trovata soluzione per 180 concertini

La questione dei circa 180 concertini nei giorni dell'Eurovision Song Contest, che sembravano a rischio per questioni regolamentari, sembra andare verso una soluzione positiva. A spiegarlo, nelle comunicazioni al Consiglio comunale, il sindaco Stefano Lo Russo che ha riferito dello svolgimento, questa mattina, del tavolo tecnico e politico fra assessori e i rappresentanti delle associazioni di via del centro e di categoria. Nella riunione "si è arrivati a una soluzione tecnica che permetta di inoltrare la domanda di deroga, laddove sia necessario, attraverso la possibilità di domanda cumulativa con mantenimento delle responsabilità ai singoli locali. I concerti saranno in acustica e termineranno alle 22 nelle zone più sensibili mentre potranno proseguire fino alle 24 nelle zone non interessate dal fenomeno della malamovida". Lo Russo ha ribadito: "la nostra amministrazione è contenta di sostenere questa iniziativa, ma Lo deve fare nel rispetto dei regolamenti vigenti. Sono ottimista e auspico che questo lavoro possa proseguire e svilupparsi nel migliore dei modi e che questi eventi possano collaborare a rendere Eurovision un evento per tutti. Gli organizzatori - ha concluso il sindaco - hanno ribadito l'importanza di lavorare in sinergia con il Comune e gli uffici tecnici hanno tranquillizzato i richiedenti presentando un quadro completo delle normative vigenti e si sono resi disponibili alla formulazione di una modulistica adatta all'occasione che è consentita dai regolamenti".

Nella replica il sindaco Lo Russo ha puntualizzato che l'evento è "a valle di un contratto firmato dalla precedente amministrazione e inviterei i consiglieri a convocare una commissione per esaminare le clausole di quel contratto - ha concluso - che, ad esempio, ha impedito la ricerca di sponsor fino al 31 marzo". Infine Lo Russo ha spiegato che "nell'ambito della riorganizzazione interna della macchina comunale è stato previsto un settore dedicato, 'Grandi eventi e promozione turistica' e si è appena conclusa una procedura di reclutamento per un dirigente capace di fare questo lavoro".