Polizia: Torino, con stop alle restrizioni aumentano i reati

Aumentano i reati a Torino e nel Torinese, in particolare quelli contro il patrimonio, mentre diminuiscono gli omicidi e il numero delle persone arrestate e denunciate. Rispetto al periodo pre-pandemia, però, si registra un calo sul totale dei delitti. Questo è quanto emerge dai dati forniti dalla Questura di Torino per il 170° Anniversario della fondazione del corpo, che verrà celebrato oggi pomeriggio al PalaSermig. Dal marzo 2021 al marzo 2022 i crimini commessi sono stati 108.963, rispetto ai 95.705 dello stesso periodo dell'anno precedente, caratterizzato dalle restrizioni. La tendenza si inverte invece se si prende come riferimento il 2019-2020, quando si registrarono 115.131 crimini (-5,36%). I reati contro il patrimonio sono stati 86.272 (nel 2020-2021 furono 72.045). Aumentano i furti (43.924 contro i 33.927 dell'anno precedente) e le rapine 1.400 (1011 nell'anno precedente). Stesso trend per truffe e frodi informatiche, passate dal 14.682 al 15.469, danneggiamenti (23.437). Diminuiscono invece i reati di ricettazione (516) e usura (5). Meno restrizioni anti Covid più furti: questa è la tendenza registrata. Gli scippi sono stati 1.020, i borseggi 8.787 (il 51,95% in più), in appartamento 6.051, nei negozi 3.321.

Per quanto riguarda gli omicidi, nel periodo marzo 2021 e marzo 2022 si registra un -11,11%. Gli omicidi volontari sono stati 16 (l'anno precedente furono 18), in incremento invece i tentati omicidi 38 (contro i 32 del 2021-2022). Calano omicidi colposi (-66,67%), minacce (-0,69%) e sfruttamento della prostituzione (-3,77%). Aumentano invece le violenze sessuali (220) e gli atti sessuali sui minorenni (22). I denunciati sono stati 9.325, mentre nel 2020-2021 erano stati 10.465. Calo anche per quanto riguarda gli arresti: 2.571 contro 2.995. Le persone indagate a piede libero sono state 6.754, mentre in precedenza erano state 7.470. Nell'ambito del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti sono stati sequestrati importanti quantitativi di droga, in particolar modo del tipo cannabinoidi (8.183,87 chili). Nel 2020-2021 il sequestro di cannabinoidi era stato di 3.320,67 chili. Significativo anche il sequestro di cocaina (72,94 chili), mentre l'anno precedente erano stati sequestrati 57,85 chili. Calano i sequestri di eroina e droghe sintetiche.