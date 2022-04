Sestriere saluta la stagione della ripartenza dello sci

Sestriere saluta la stagione invernale della ripartenza dello sci, dopo lo stop forzato a causa della pandemia. "E' stata senza dubbio la stagione della rinascita dello sci a Sestriere e in tutta la Vialattea - sottolinea il sindaco, Gianni Poncet -. L'intera industria della neve si è rimessa in movimento e anche gli appassionati sono tornati numerosi considerando le restrizioni dettate dalla pandemia e il recente conflitto in Ucraina". "Nonostante la siccità nevosa Vialattea è riuscita a garantire sempre piste ben preparare in grado di regalare tante emozioni ai nostri turisti e garantire la stagione intervenendo tempestivamente con l'innevamento programmato - agginuge il primo cittadino -. Lo sport è palestra di vita, ci insegna che nei momenti difficili bisogna reagire avendo la forza di cambiare ed operare scelte per guardare con fiducia al futuro. Ecco che, anche in questa chiave di lettura, il passaggio di proprietà di piste e impianti della Vialattea deve essere per tutti noi, a partire dagli operatori del settore turistico, una motivazione a cercare di fare sempre di più per far crescere ancora la nostra splendida stazione turistica internazionale sia in chiave invernale che estiva". L'appuntamento è per il prossimo dicembre, per vivere sulla neve nuovi momenti di sport, emozioni e divertimento. In mezzo c'è un'estate da vivere intensamente ai 2035 metri del Colle del Sestriere con tante attività plein air e un ricchissimo calendario di appuntamenti sportivi, culturali, letterari, motoristici ed enogastronomici che a breve saranno svelati.