Ucraina: sgommate e tavoli rovesciati, paura per profughi

Notti di paura per i quaranta profughi ucraini ospitati nell'ex albergo Tre Re di Chieri (TOorino). Lo denuncia la consigliere comunale Rachele Sacco, che in una nota parla di "assalti notturni" nel fine settimana nella struttura dove sono ospitati in maggior parte donne e bambini ucraini. "Ho ricevuto una chiamata da una delle ospiti della struttura che era terrorizzata perché un gruppo di ragazzi era arrivato in macchina sotto l'albergo e minacciava di entrare". Immediato l'intervento dei carabinieri. Dagli accertamenti è emerso che si trattava di cinque giovani che con due auto sono arrivati davanti all'ingresso dell'ex albergo, utilizzato dalla cooperativa "Liberi Tutti". Dopo aver effettuato alcune sgommate, i giovani sono scesi dalle vetture e hanno rovesciato i tavoli e le sedie che erano davanti all'ingresso principale, per poi allontanarsi, senza aver nessun contatto con i rifugiati. "Forse, qualcuno non si rende davvero conto di cosa abbiano passato queste persone - sottolinea Sacco -. Sono fuggite dalla guerra e dai suoi orrori, dalle bombe e dalle violenze, mi pare abbastanza scontato pensare che degli sconosciuti che piombano alle porte dell'albergo dove risiedono in piena notte possa spaventarle evocando in loro i peggiori incubi e paure".