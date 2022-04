Incendio in una borgata di Giaveno, bruciano baite

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina intorno alle 7 a Giaveno (Torino), in borgata Merlera, per un incendio che ha colpito alcune baite e parte del bosco. A causa della impervia strada montana, le operazioni di spegnimento sono risultate complicate. Sul posto le squadre di Grugliasco, Almese, Rivoli, Borgone e quelle antincendio boschivi (Aib) della Val Sangone. Non ci sono stati feriti o intossicati.