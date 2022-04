Torino: Città metropolitana sempre più vicina a Comuni

"Massima attenzione alle richieste di viabilità locale, presentazione dei progetti finanziati sulla missione 5 del Pnrr e molta presenza sul territorio". Tempo di primi bilanci, a tre mesi dall'insediamento, per la Città metropolitana di Torino. "Abbiamo verificato la grande necessità per i nostri Comuni di tornare ad essere ascoltati - sottolinea il vicesidaco Jacopo Suppo - e la Città metropolitana, anche grazie alla gestione diretta delle risorse del Pnrr, può e vuole tornare a svolgere un ruolo per il territorio". "Decine di iniziative organizzate e altrettante inaugurate in piccoli e piccolissimi centri", dice Suppo, evidenziando che "i consiglieri metropolitani che insieme a me hanno ricevuto deleghe dal sindaco sono molto presenti a fianco dei sindaci e delle associazioni". In materia di viabilità sono stati 30 i primi cittadini incontrati in ufficio dal vicesindaco per esaminare urgenze e progetti che attendono soluzione e altri 18 in 5 sopralluoghi sui territori. Inoltre, si sono svolti incontri con 20 dirigenti scolastici degli istituti superiori per problemi su organizzazione scolastica, indirizzi di studio e iscrizioni. Per la missione 5 del Pnrr su inclusione e coesione, poi, la Città metropolitana ha presentato al ministero 45 progetti per un ammontare di 120 milioni.