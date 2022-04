Covid: Arpa, XE non ancora individuabile in acque reflue

La variante XE del Covid finora in Piemonte è stata individuata in singoli tamponi nasofaringei, ma non è ancora possibile rintracciarla nelle acque reflue dalle cui analisi continua a risultare prevalente la BA.2. Lo precisa Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) nel rapporto settimanale sui campionamenti sulle acque in arrivo ai quattro depuratori di Castiglione Torinese, Alessandria, Cuneo e Novara. ""Ad oggi non e' possibile affermare o escludere la presenza di ricombinanti del virus SARS-CoV-2 in quanto tale matrice presenta sequenze derivanti da più individui infettati da varianti differenti", spiega Arpa, che effettua le analisi di sequenziamento nel Centro regionale di Biologia Molecolare. La ricombinante XE è composta da una parte di genoma di BA.1 (Omicron1) e una parte di genoma di BA.2 (Omicron 2). "Solo quando un ricombinante sarà dominante e non ci saranno mutazioni associate ad altre varianti nella stessa parte del genoma ricombinato - conclude Arpa - si potrà affermare la presenza del solo ricombinante nelle acque reflue".