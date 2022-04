Vinitaly: Protopapa, difendiamo la genuinità del Piemonte

"Nel nostro territorio abbiamo le Langhe, il Monferrato e il Roero; abbiamo un'espressione di genuinità non scontata, abbiamo i nostri piatti tipici che stanno emergendo e stanno entrando nei menù degli chef stellati. Non è un caso, quindi, che con Alba siamo stati scelti per un evento di portata mondiale dedicato al cibo e al vino, la Global Conference on Wine Tourism. Ovvero il più importante forum mondiale dedicato al turismo enogastronomico". Lo ha detto oggi l'assessore regionale all'Agricoltura e al Cibo della Regione Piemonte, Marco Protopapa, al convegno "L'enoturismo come strumento per lo sviluppo territoriale" al Vinitaly, in corso a Verona. "Noi siamo qui a difendere tutto questo - ha aggiunto - con tutte le regole che ci vengono imposte per garantire la salute della popolazione e dei turisti che vengono a trovarci. Ma ci scontriamo con i costi di produzione. Nonostante questo non molliamo: una buona cucina e un buon territorio devono avere il proprio prezzo".