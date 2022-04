Salone libro: edizione 2022 su guerra, pandemia e clima

La guerra in Ucraina, la pandemia da Covid e i cambiamenti climatici. Sono i tre temi che attraverseranno l'edizione 2022 del Salone Internazionale del Libro di Torino, che si svolgerà dal 19 al 23 maggio al Lingotto. Ad annunciarlo, il direttore della manifestazione Nicola Lagioia nel corso di una conferenza stampa. "Sono le tre grandi emergenze che hanno cambiato e che stanno cambiando profondamente il mondo - ha spiegato - non voglio fare una classifica delle tragedie, ma una cosa allarmante è che l'emergenza che potrebbe cambiare di più la nostra vita è quella più controintuitiva rispetto alla sua presenza, cioé il cambiamento climatico. E è il motivo per cui abbiamo chiamato ad aprire il Salone del libro lo scrittore indiano Amitav Ghosh, che terrà una lectio sui temi dell'ambiente e della sostenibilità. Il cambiamento climatico a seconda di come sarà gestito determinerà anche i temi della pace o delle guerre fra i popoli, e persino della pandemia".