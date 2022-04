Tav: Montaruli (FdI), sgomberare Askatasuna, Governo ci ascolti

"Pieno sostegno alle forze dell'ordine che questa notte hanno rischiato la pelle per bloccare i No Tav. Fratelli d'Italia chiede che venga sgomberato il centro sociale di Askatasuna da cui deriverebbero gli aggressori. Dopo gli innumerevoli attacchi in Val Susa, le infiltrazioni nelle manifestazioni degli studenti, le iniziative facinorose a Torino che cosa aspetta Lamorgese? Il Governo ascolti prima che sia troppo tardi". Così in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli