Torino: giardino intitolato a ex sindaco Cardetti

Da oggi il giardino di via Bologna, a Torino, porta il nome di Giorgio Cardetti, sindaco tra il gennaio del 1985 e il maggio del 1987. La cerimonia di intitolazione si è svolta questa mattina alla presenza di circa 150 persone, in gran parte veterani e simpatizzanti del Partito Socialista Italiano, di cui Cardetti era stato un esponente. Il primo cittadino Stefano Lo Russo ha parlato di Cardetti come di "un grande sindaco innovatore e capace, prima di tutti, di proiettare Torino nel futuro. La sua esperienza amministrativa fu un vero laboratorio e la nuova città, quella delle trasformazioni urbane, nasce con lui. Essere capaci di cogliere il cambiamento e di interpretarlo deve essere un monito per tutti noi". Anche la presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo ha ricordato come il periodo in cui Cardetti fu sindaco sia stato caratterizzato "da intense progettualità e visione, tanto che proprio dall'impostazione lasciata dalla sua giunta cominciò a intravedersi una città nuova. Cardetti credeva nella necessità di conciliare innovazione e giustizia sociale, nella convinzione che lo sviluppo e la crescita dovessero portare valore a tutta la comunità, riducendo le diseguaglianze, non certo aumentandole. Un pensiero - ha concluso Maria Grazia Grippo - che per Torino rappresenta un punto di svolta, da non perdere di vista".