Piemonte: Commissione approva Bilancio 2022-2024 Regione

Con l'approvazione a maggioranza di tutti gli articoli e di un maxi-emendamento presentato dalla Giunta, la I Commissione del Consiglio regionale ha dato oggi il via libera al Bilancio di previsione 2022-24 della Regione. Durante la seduta sono stati respinti tutti gli emendamenti presentati dalle opposizioni, alcuni dei quali ritirati dalle stesse minoranze. Il documento approderà in Aula la prossima settimana per la discussione finale.