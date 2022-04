Imprese: oltre 5mila contratti previsti in 4 province Piemonte

Sono 5.480 i contratti programmati dalle imprese delle province di Biella, Novara, Vco e Vercelli per il mese di aprile, poco più del 23% delle entrate previste a livello regionale. Si tratta di oltre 1.500 contratti in piu' rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le indicazioni emergono dal bollettino mensile del Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal. Tratto comune alle quattro realta' del territorio, l'alta percentuale di contratti a termine, ovunque superiore al 70%, e la richiesta di esperienza professionale specifica. Una parte consistente dei fabbisogni occupazionali nelle quattro province del quadrante sono i comparti dei servizi alle persone, del commercio e quello del turismo e ristorazione. Nello specifico, le entrate programmate ad aprile nel Biellese sono 860, di cui il 31% di under 30; nel Novarese sono previste 2.430 entrate, e la maggior parte di esse (54%) troverà collocazione in imprese con meno di 50 dipendenti. Nel Vco i nuovi contratti previsti sono 1.490 e nel Vercellese 700. Il più alto fabbisogno di professionalità a Vercelli è il commercio, seguito dai servizi alla persona, costruzioni, industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo.