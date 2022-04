Torino: Città e Camera Commercio rinnovano accordo per Suap

Si rinnova per altri tre anni la convenzione fra Città e Camera di Commercio di Torino per la gestione dello Sportello Unico Attività Produttive per la presentazione delle pratiche relative alle attività d'impresa attraverso il portale telematico Impresa in un giorno. Agli ambiti già coperti nel primo triennio si aggiungeranno ora, man mano, le istanze per l'allestimento di dehors, il commercio al dettaglio di vicinato, su medie e grandi superfici e, per ultimo quello su area pubblica, ossia gli ambulanti. "Lo schema in cui questa convenzione si inserisce - sottolinea il sindaco Stefano Lo Russo - è un lavoro non banale di progressiva semplificazione dei servizi della Città per un'amministrazione che si pone nell'ottica del cittadino e dell'impresa". "Un passo importante verso la cultura digitale - aggiunge l'assessore al Commercio Paolo Chiavarino - per semplificare e velocizzare le pratiche. Nel 2021 delle 18 mila pratiche ricevute, sono state 5 mila quelle passate attraverso Impresa in un giorno e l'obiettivo finale è riuscire a transitare tutti i procedimenti di competenza del Suap nella piattaforma telematica". Oltre a Torino oggi la Camera di Commercio gestisce il Suap per altri 118 Comuni del torinese per oltre 13 mila pratiche. Per il presidente Dario Gallina la piattaforma rappresenta "un lavoro di vera digitalizzazione per agevolare gli imprenditori. Con questa firma apriamo anche ad altre categorie e speriamo di arrivare a inserire anche il settore edilizio".