Terzo Valico: tratto Sr10 Alessandria-Tortona chiuso un anno

Per lavori legati al Terzo Valico ferroviario sarà chiuso per circa un anno un tratto della strada regionale 10 da Alessandria-Tortona nella frazione Torre Garofoli. I lavori per la tratta Pozzolo-Tortona dell'infrastruttura realizzati da Cociv, infatti, prevedono la demolizione e successiva ricostruzione del cavalcavia ferroviario in località Cascinotti Fornace. Il transito da e per il capoluogo di provincia sarà possibile attraverso un percorso alternativo. Si tratta - spiegano dal Comune - di una deviazione provvisoria su un tratto di viabilità già esistente (strada Gerola) lungo circa 1 chilometro e di un secondo, realizzato nei mesi scorsi, di 1,3 che attraversa il tracciato della linea ferroviaria e procede in affiancamento alla stessa sul lato est. Limite di velocità di 50 chilometri orari, con maggiore rallentamento nelle 2 curve del tracciato.