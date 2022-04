Covid: in Piemonte 3.680 nuovi casi, tasso positività 13,3%

In Piemonte sono 3.680 i nuovi casi di Covid, nell'aggiornamento pubblicato oggi dalla Regione. Il tasso di positività è del 13.3%, su 27.751 tamponi diagnostici processati, di cui 24.426 test antigenici. In crescita, +5, il numero dei ricoverati nei reparti ordinari (701), in calo, -2, in terapia intensiva (20). Sei i morti.