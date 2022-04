Atlantia: Edizione al 65%, Blackstone al 35% di holdco

Per lanciare l'opa su Atlantia i Benetton e il fondo Blackstone hanno strutturato un'operazione complessa che si serve di due società, costituite ad hoc, che come da tradizione per i veicoli finanziari del gruppo veneto sono denominati "Schema" e hanno poi un numero progressivo. Schemaquarantatrè che lancia l'opa (e quindi è detta "Bidco") è interamente controllata da Schemaquarantadue, una holding ("Holdco") controllata al 65% da Sintonia (la subholding di Edizione, la holding che conserva le partecipazioni finanziarie della famiglia Benetton) e partecipata da Blackstone al 35% (attraverso due accomandite lussemburghesi BIP-V Hogan che attualmente detiene il 5,25% e BIP Hogan che ha il 29,75%). In base all'accordo con Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, azionista con il 4,537%, Blackstone farà spazio a Crt che reinvestirà tutti i proventi dell'opa con la possibilità di acquisire fino al 3 per cento. Schemaquarantatre (la Bidco) avrà inizialmente in pancia il 33,86% del capitale di Atlantia (tutta la quota di Sintonia e lo 0,76% di Fondazione Crt) e poi se anche Fondazione Crt apporterà tutta la sua quota il 37,64% (il 37,49% se le opzioni call che la Fondazione ha concesso su 1,2 milioni di azioni Atlantia dovessero essere integralmente esercitati).