Atlantia: nell'opa Edizione-Blackstone accordo su quota Crt

Nell'opa totalitaria di Edizione e Blackstone c'è anche l'accordo con Fondazione Cassa di Risparmio di Torino per la quota detenuta in Atlantia. Fondazione Crt si è impegnata a portare in adesione all'offerta 6.251.446 azioni di Atlantia, pari allo 0,76% del capitale sociale, entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del periodo di adesione, e, in caso di esito positivo dell'Offerta, reinvestire tutti i proventi derivanti dalla vendita di tali Azioni per sottoscrivere azioni di Schemaquarantatrè (HoldCo) alle stesse condizioni degli investitori Blackstone. Le società costituite per l'opa (HoldCo e BidCo) hanno concesso a Fondazione Crt il diritto, esercitabile fino al 22 aprile 2022 di estendere l'impegno di adesione a ulteriori 31.215.963 azioni, rappresentanti il 3,78% del capitale sociale dell'emittente, con facoltà di reinvestire in tutto o in parte i proventi per sottoscrivere azioni di HoldCo alle stesse condizioni degli investitori Blackstone. Nell'operazione l'offerente è assistito da Goldman Sachs Bank Europe succursale Italia, Mediobanca, Bank of America, J.P. Morgan Securities, Ubs e UniCredit quali advisor finanziari, da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, Legance - Avvocati Associati e Simpson Thacher & Bartlett LLP, quali advisor legali.