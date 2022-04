Piemonte: Tronzano, più collaborazione con privati

"In un mondo come quello di oggi far circuitare le informazioni è fondamentale. Sono uomo di sport, e dallo sport ho imparato che bisogna saper capire i propri limiti e lavorare per superarli, senza l'orgoglio di ritenere di sapere già tutto. Dobbiamo lavorare scambiandoci le informazioni di cui disponiamo con gli obiettivi di colmare i divari territoriali - abbiamo aree montane in cui ci sono difficoltà nei servizi e dobbiamo superare questi gap - e dobbiamo intervenire per migliorare la collaborazione tra pubblico e privato, che non è malaffare, al contrario di ciò che alcuni pensano". Così l'assessore all'Industria del Piemonte, Andrea Tronzano, ha introdotto oggi al Polo del '900 di Torino una masterclass per i dipendenti organizzata dalla Regione sul tema della "Pianificazione e programmazione integrata coordinata" nell'ambito della messa a punto della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. All'incontro intervengono fra gli altri i direttori regionali Paola Casagrande, responsabile del settore Fondi europei, Turismo e Sport, e Stefania Crotta per il settore Ambiente, Territorio ed Energia. In collegamento Pia Marconi del Dipartimento Benessere, Cultura e Sviluppo Sostenibile della Scuola nazionale di amministrazione della presidenza del Consiglio dei ministri, e Fabrizio Barca, coordinatore del Forum delle Disuguaglianze e Diversità.