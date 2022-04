Pnrr: Bando Borghi, Ostana ricorre al Tar contro scelta Elva

Il Comune alpino di Ostana (80 residenti in valle Po, provincia di Cuneo) presenterà ricorso al Tar contro la Regione Piemonte per ottenere l’annullamento o la riforma dell’assegnazione di 20 milioni di euro al piccolo Comune di Elva (30 residenti, sempre in provincia di Cuneo, ma in alta valle Maira).

Elva aveva ottenuto i fondi come progetto bandiera al bando “Borgo dei Borghi” finanziato con le risorse del Pnrr. La giunta di Ostana – come hanno anticipato oggi le pagine locali di alcuni quotidiani – ha approvato la delibera che dà mandato alla sindaca Silvia Rovere per rivolgersi al tribunale amministrativo regionale. Il Comune di Elva era stato individuato dopo le proteste per l'iniziale scelta di Stupinigi (Torino), ritenuta poi non idonea al bando nazionale e che otterrà altri fondi dal ministero della Cultura. La Regione aveva aperto una manifestazione di interesse per il bando Borgo dei borghi: erano state presentate 18 domande.

Prima Elva con 84 punti, poi Ostana con 2 in meno. Nei giorni scorsi il Comune di Ostana aveva fatto una richiesta di accesso agli atti. "Ho dovere verificare, anche solo per non essere ricordata come la sindaca che ha perso 20 milioni per due punti", ha spiegato Silvia Rovere. Dopo l'assegnazione a Elva era emerso che c'erano 5 progetti del Cuneese arrivati nelle prime 6 posizioni. Per questo avevano protestato anche i sindaci di Pragelato, Fenestrelle e Usseaux, in Valle Chisone (Torino).