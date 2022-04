Torino: Lo Russo, su grandi opere servono poteri commissariali

"Il problema è che abbiamo un ordinamento che non ci aiuta. Ho già chiesto al presidente Draghi di valutare l'ipotesi di dare poteri commissariali ai sindaci sulle grandi opere, un po' come è stato fatto dopo la tragedia del Ponte Morandi col sindaco Bucci, perché se non avessimo avuto un sindaco con quei poteri non credo che oggi potremmo percorrere quel tratto di autostrada". A ribadirlo il primo cittadino di Torino, Stefano Lo Russo, in un'intervista a Radio Grp, rispondendo a una domanda sui tempi di realizzazione della linea 2 della metropolitana. "Questo è un tema di Paese - sottolinea -, non è un tema che riesco a risolvere da solo, se non ho il Governo che aiuta facendo leggi ad hoc diventa complicato. Se devo stare in un quadro ordinario questo dilata tutti i tempi e questo è un grande problema non solo per la metro 2 ma per tutti gli appalti pubblici ed è una cosa con cui qualunque sindaco si confronta quotidianamente". Al sindaco è poi stato chiesto un bilancio dei primi 6 mesi di amministrazione dall'insediamento del 27 ottobre. "Sono stati 6 mesi vissuti alla velocità della luce – dice –, un lavoro imponente di messa in sicurezza dei conti, di avvio della macchina comunale, di interlocuzioni con Roma che hanno portato tantissime risorse alla città. Sei mesi impegnativi - conclude - ma che hanno gettato le basi per i prossimi anni".