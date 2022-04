Pasqua: Confesercenti, a Torino 90% camere albergo prenotate

Dopo due anni di pandemia, questa Pasqua segna "il ritorno alla normalità". Sono concordi gli operatori commerciali interpellati da Confesercenti: i consumatori riprendono le abitudini abbandonate. La prima è quella delle gite di Pasquetta: le macellerie stanno registrando un piccolo boom negli acquisti e nelle prenotazioni di carne per le grigliate all'aperto. Se i torinesi riprendono le gite fuori porta, molti turisti stanno arrivando a Torino: "Ancora in questi giorni - racconta Giulia Beccaris, presidente di Assohotel-Confesercenti - continuiamo a ricevere prenotazioni ed è prevedibile che gli alberghi cittadini arriveranno a sfiorare il 90% dell'occupazione, specialmente per le camere triple e quadruple, richieste dalle famiglie: un dato che non si riscontrava da tempo". Aspettative positive anche per le guide turistiche, soddisfatti i ristoratori: buono il livello di prenotazioni già arrivate, ma tutti si aspettano un'ulteriore spinta negli ultimi giorni. Infine, i classici di Pasqua. A uova e colombe i torinesi non rinunciano e la produzione artigianale locale rimane la preferita, con vendite in aumento del 5%. Quanto ai prezzi, gli operatori sono impegnati nel massimo contenimento nonostante l'aumento del costo delle materie prime: per le uova è rimasto pressoché invariato, mentre c'è stato un piccolo ritocco del 5% per le colombe. "Questa Pasqua - commenta Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti - può rappresentare per il commercio e il turismo una svolta. Ciò è tanto più vero per Torino, vista la lunga serie di eventi che nelle prossime settimane metteranno la città al centro dell'attenzione. C'è soltanto da sperare che tutto ciò non venga compromesso da guerra e inflazione galoppante: un mix preoccupante, che può tarpare le ali alla ripresa, ridurre i consumi e mettere in ginocchio imprese e famiglie. Purtroppo, qualche avvisaglia in questo senso c'è già e bisognerà fare di tutto per limitare i danni".