Covid: in Piemonte 3.803 nuovi casi, +8 ricoverati

Sono 3.803 i nuovi casi di Covid in Piemonte, secondo l'aggiornamento pubblicato dalla Regione. Il tasso di positivitè è del 12,3% con 30.970 tamponi diagnostici processati, di cui 28.021 test antigenici. In aumento, +9, i ricoverati nei reparti ordinari (in totale 710), in calo, -1 in terapia intensiva (19). Due i decessi.