Tragedia funivia: oggi Cassazione decide su domiciliari indagati

E' attesa in giornata la sentenza della Corte di Cassazione sul ricorso presentato dai legati di Luigi Nerini (titolare della società che gestiva la Funivia del Mottarone) e di Enrico Perocchio (direttore di esercizio dell'impianto) contro la decisione del tribunale del riesame di Torino che per entrambi aveva disposto gli arresti domiciliari, accogliendo la richiesta della Procura di Verbania. Il tribunale dei riesame aveva sottolineato che la funivia "era gestita con superficialità e spregiudicatezza" e aveva ribadito che "al concessionario dell'impianto di proprietà pubblica Luigi Nerini e al direttore di esercizio Enrico Perocchio vanno applicati gli arresti domiciliari in attesa della conclusione delle indagini e della celebrazione del processo". L'esecutività della decisione era stata poi sospesa per il ricorso degli avvocati, che sarà appunto valutato oggi dalla Suprema Corte.