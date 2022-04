Torino: Consiglio metropolitano convocato per il 20 aprile

Il Consiglio metropolitano di Torino è convocato per mercoledì 20 aprile alle 16,30 nella sala Elio Marchiaro di piazza Castello 205.All'ordine del giorno: gli interventi di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale e delle opere di sostegno della Strada Provinciale 68 di Alice Superiore al km 0+200 nel territorio del Comune di Lessolo, a relazione del vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo; gli interventi somma urgenza per la ricostruzione del corpo stradale al km 3+900 della Strada Provinciale 170 di Massello, a relazione del Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo; la declassificazione e dismissione al Comune di Grugliasco della Strada Provinciale 175 collegamento 1 del Dojrone e la riclassificazione e assunzione della Provinciale 7 di Grugliasco (corso Allamano), a relazione del Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo. E ancora: i Piani di contenimento numerico dei Corvidi e della Nutria nel territorio della Città Metropolitana di Torino per gli anni 2022-2026, a relazione del Consigliere delegato Gianfranco Guerrini; la partecipazione della Città Metropolitana di Torino alla costituzione dellaConferenza d’Ambito Territoriale Regionale denominata Autorità Rifiuti Piemonte, a relazione del Consigliere delegato Gianfranco Guerrini; la modifica del Regolamento taxi nell'ambito territoriale dell'aeroporto “Sandro Pertini” di Caselle e la modifica del Regolamento-tipo per l'autorizzazione e la vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici pubblici non di linea su strada effettuati con autovettura, a relazione del Consigliere delegato Pasquale Mazza; una mozione sull’adeguamento dell’affitto dell’istituto d’istruzione superiore “Blaise Pascal” presso l’edificio della Fondazione “Giacinto Pacchiotti” a Giaveno, il cui primo firmatario è il capogruppo della Lista civica per il territorio, Andrea Tragaioli.