Pasqua: Confartigianato, dolci reggono crisi con qualità

I dolci pasquali resistono alla crisi. "La richiesta di cioccolata - sottolinea il presidente di Confartigianato Piemonte, Dino De Santis - ha mantenuto la crescita dello scorso anno anche se la materia prima all'origine ha subito un incremento a due cifre per gli artigiani, mentre è stabile l'andamento delle vendite delle colombe e dei dolci pasquali anche se occorrerà attendere il post festività per tracciare un bilancio più chiaro. Le imprese vanno avanti e i consumatori continuano a scegliere la qualità e il saper fare artigiani". "Una cosa è certa, le pasticcerie, i panificatori e i cioccolatieri artigiani stanno assorbendo, in modo più accentuato rispetto agli altri paesi europei, la pressione dei prezzi delle materie prime e la maggiore spinta sui costi dell'energia, con ricadute contenute sui prezzi per i clienti. Mentre le farine (indice dei prezzi al consumo aumentato del 10% da marzo 21 a marzo 22), lo zucchero (+5,6%), il burro (+17,4%), l'olio di semi (+19%) e altre materie hanno registrato, ovviamente insieme a gas (+350%) e energia (+200%), variazioni verso l'alto a due cifre, per il nostro prodotto finito l'aumento non supera il 3,7%" commenta De Santis. "Le imprese piemontesi, come tutte quelle italiane, stiano subendo un pesante contraccolpo dalla crisi energetica, ma la richiesta di dolci dei consumatori è stabile rispetto allo scorso anno". In Piemonte - secondo il dossier realizzato dall'Ufficio Studi di Confartigianato che ha analizzato i dati UnionCamere/Infocamere del 2021 - sono quasi 4.000 le pasticcerie (1.947 a Torino): le 3.085 imprese artigiane, rappresentano il 79,3% delle imprese del settore (1.506 a Torino, 77,3% del settore).