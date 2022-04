Vicesindaco metropolitano incontra Comuni ViaLattea

Il vicesindaco della Città metropolitana, Jacopo Suppo, ha incontrato a Sestriere alcuni sindaci dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea e delle Valli Chisone e Germanasca. L'iniziativa è stata promossa dal sindaco di Sestriere, Gianni Poncet, per intensificare il dialogo e le iniziative fra i territori alpini e la Città Metropolitana. Sono intervenuti Maurizio Beria d'Argentina, presidente dell'Unione Montana Via Lattea e sindaco di Sauze di Cesana, i primi cittadini Franco Capra (Claviere), Andrea Ferretti (Usseaux), il vicesindaco di Sestriere, Francesco Rustichelli, e l'assessore Maurizio Cantele. L'incontro, sottolinea il sindaco Gianni Poncet, "rappresenta un punto di partenza per una collaborazione utile e costruttiva nell'interesse della collettività. Abbiamo parlato di diverse tematiche: dalla viabilità sulle strade ordinarie sino a quella che riguarda le strade bianche come l'Assietta, che per noi sono determinanti a livello di offerta turistica estiva. Inoltre stiamo lavorando per riattivare la convenzione sulla gestione di Casa Olimpia, che deve proseguire nel segno dell'attiva in collaborazione con la Città Metropolitana di Torino. L'obiettivo è quello di riportarla ad essere un polo della Cultura ad alta quota a partire dallo spostamento della biblioteca comunale al piano terra, sino ad ospitare incontri e conferenze di prestigio nelle sale superiori".