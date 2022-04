Chi ha visto Jouvin?

Dicono che… Mathieu Jouvin non sembri mostrare tanta fretta di lasciare Parigi. A dieci giorni dalla designazione, infatti, a Torino del nuovo sovrintendente del Teatro Regio non si è vista manco l’ombra. E il sindaco Stefano Lo Russo per giustificare questa “latitanza” non può neppure scaricare la responsabilità sui soliti ritardi della burocrazia romana: sul sito del ministero è ben visibile il decreto di nomina, firmato da Dario Franceschini il 7 aprile scorso, mostrando notevole sollecitudine nel ratificare la decisione del consiglio dell’ente lirico. Rumors raccolti in piazza Castello riferiscono di qualche “problemino” contrattuale ancora da risolvere. O forse a Jouvin serve del tempo per chiudere alcune pratiche al Théâtre des Champs-Elysées. Chissà.