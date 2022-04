Maltrattamenti, arrestato 52enne che si era reso irreperibile

Un 52enne di origini albanesi è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Lo scorso 8 aprile, l''uomo era stato colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Corte d'Appello di Torino in sostituzione della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ma si era reso irreperibile. È stato ritrovava in una comunità in provincia di Cuneo, dove ha fatto ritorno dopo essersi allontanato per evitare il provvedimento.