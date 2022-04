Maxi rissa nella notte a Novara, uomo ferito alla testa

Maxi rissa nella notte, a Novara, nella zona dell'autostazione delle corriere extracittadini di largo Pastore, già in passato teatro di violenti litigi tra gruppi. A far scattare l'allarme, intorno alle 2.30, sono state le segnalazioni dei residenti della zona, che hanno riferito di una violenta rissa con gente sanguinante in strada. All'arrivo di polizia e carabinieri, però, sul posto era rimasto uno straniero sulla trentina d'anni, che perdeva sangue dalla testa a causa di una ferita. Le condizioni dell'uomo, che in un primo momento ha rifiutato il ricovero in ospedale, sono state giudicate di media gravità dai sanitari del 118. Le indagini di polizia e carabinieri proseguono per stabilire che cosa abbia scatenato la rissa e chi sia rimasto coinvolto.