Bimbi han fretta di nascere, due donne partoriscono in strada

Per fare una sorpresa ai propri genitori, sono nati la notte di Pasqua, senza neppure aspettare di arrivare in ospedale. Ad aiutare Camilla e Federico a venire al mondo, a distanza di pochi chilometri, sono stati i sanitari del 118, intervenuti a Postua (Vercelli) e a Castelletto Ticino (Novara). Al loro arrivo gli equipaggi delle due ambulanze hanno capito che non c'era tempo da perdere e, per strada, hanno aiutato le due donne a diventare madri, rinnovando così il miracolo della vita nelle prime ore della Pasqua. Una grande gioia per i genitori, ma anche per i sanitari che hanno aiutato i due bambini a nascere.