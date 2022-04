Calcio: Pasqua di lavoro per la Juve, squadra si allena

Pasqua in campo per la Juventus, che ha iniziato a preparare alla Continassa la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Mercoledì allo Stadium arriva la Fiorentina, un calendario che impone ai bianconeri di lasciarsi subito alle spalle il pari di ieri col Bologna. "Nel menù scarico per i giocatori maggiormente impegnati ieri, campo, con esercitazioni tecniche, lavoro sul possesso palla e partitina finale per il resto del gruppo", si legge sul sito internet del club. Domani di nuovo in campo, sempre al mattino.