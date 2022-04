Covid: 2.086 positivi in Piemonte, nessun nuovo decesso

Sono 2.086 i nuovi positivi al Covid-19 delle ultime 24 ore in Piemonte, il 12,7% dei 16.436 tamponi eseguiti. Secondo i dati del sito internet della Regione Piemonte, i ricoveri nei reparti ordinari sono 683 (-3), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 21 (-3). Non sono stati registrati nuovi decessi.