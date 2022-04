Cultura: dal 22 al 30 aprile torna "Torino che legge"

Dopo due anni di pausa forzata dal 22 al 30 aprile torna "Torino che legge", manifestazione nata per celebrare la Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore istituita dall'Unesco il 23 aprile, organizzata dalla città di Torino con le sue Biblioteche civiche e dal Forum del Libro, in collaborazione con le circoscrizioni e realizzata con il contributo di Regione Piemonte e Fondazione Crt. Giunta alla sesta edizione, "Torino che legge" coinvolge l'intera città, dal centro alle periferie, con più di 300 appuntamenti fra reading, incontri con l'autore, attività formative, musica, convegni e iniziative per grandi e piccini, realizzati in spazi pubblici e privati: biblioteche, librerie, scuole, musei, teatri, case del quartiere, enti, associazioni e fondazioni, circoli, piazze, corsi, giardini, metropolitana e tram storico. Tema della nuova edizione sono "Gli anniversari": dai 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini a quelli di Mario Lodi, dai 100 anni dalla nascita di Beppe Fenoglio ai 120 di Carlo Levi e Ada Gobetti, a cui sarà dato grande spazio nelle librerie aderenti, nelle scuole, nelle biblioteche, al Circolo dei Lettori, con letture, racconti e presentazioni.