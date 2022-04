Scienza: tappa a Torino per talent "Famelab 2022"

L'11 maggio torna a Torino FameLab, la competizione internazionale di comunicazione scientifica dedicata a giovani ricercatrici e ricercatori, studentesse e studenti universitari. Ideata nel 2005 dal Cheltenham Science Festival, coinvolge oggi oltre 25 Paesi in tutto il mondo e dal 2012 si svolge in Italia grazie alla collaborazione con Psiquadro, l'impresa impegnata da venti anni nella realizzazione di nuovi format per la comunicazione della scienza. Dal 2012 a oggi FameLab ha toccato 25 città e interessato oltre 1000 giovani ricercatori e ricercatrici grazie ad una collaborazione con più di 200 partner culturali tra Università, Istituti di Ricerca e enti pubblici, società di comunicazione della scienza, musei e media partner. L'edizione torinese, coordinata dall'Università di Torino, è organizzata in collaborazione con Politecnico di Torino, Università del Piemonte orientale, associazione Apriticielo-Infini.to, associazione CentroScienza Onlus e Osservatorio astronomico della Regione autonoma Valle d'Aosta-Fondazione Clément Fillietroz.