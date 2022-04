Turismo: apertura straordinaria musei di Torino

È in programma oggi un'apertura straordinaria dei Musei Reali di TORINO. In occasione delle festività pasquali, infatti, i Musei Reali resteranno aperti anche oggi, lunedì 18 aprile 2022, mentre la chiusura settimanale è stata spostata a mercoledì 20 aprile. Sempre oggi alle ore 11.30 le guide di CoopCulture accompagneranno i visitatori alla scoperta dei Giardini Reali. I Giardini si sviluppano nella zona dei bastioni di Palazzo Reale, su una superficie complessiva di circa sette ettari. Durante questo percorso a loro dedicato si visiteranno i diversi spazi che li compongono e dell'affascinante e complessa storia della loro evoluzione nel corso dei secoli. Alle ore 16 si terrà invece la visita speciale Tavole imbandite, un tour alla scoperta delle collezioni dei Musei Reali tra argenti, porcellane e cristalli per ricreare l'atmosfera di un tempo nelle splendenti sale di Palazzo Reale.