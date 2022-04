Torino capitale del vino, al via la Wine Week 2022

Torino Wine Week 2022 torna, per la sua edizione di primavera, con una settimana diffusa di eventi da martedì 19 a lunedì 25 aprile, nel segno dell'eccellenza del food & wine. Al centro le eccellenze dell'intero territorio Piemontese. Dall'Alto Piemonte alle Langhe, passando per l'Astigiano e il Roero, senza dimenticare il Torinese, il Saluzzese, e l'Alta langa, Torino Wine Week ed il suo Salone del Vino diventano la vetrina ideale per raccontare una meravigliosa regione. Ospiti d'eccezione saranno alcune cantine di altissima qualità dalla Toscana e dal Veneto e una selezione internazionale di 8 aziende in collaborazione con Elemento Ingideno, provenienti da Cile, Georgia, Sud Africa, Libano, Nuova Zelanda, Austria, Portogallo, Repubblica Ceca. Con oltre 70 produttori del Piemonte e da tutta Italia, la settimana diffusa coinvolge ristoranti, enoteche, osterie e trattorie.