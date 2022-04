PALAZZO LASCARIS

MA QUANTO CI COSTATE!

A dieci anni dal ciclone Rimborsopoli tornano ad aumentare i costi di funzionamento del parlamentino piemontese. Una macchina burocratica da 50 milioni l'anno tra dipendenti, consulenti e portaborse vari. In Emilia bastano 17,8 milioni, in Toscana 22,6

C’è chi tira la cinghia e chi sciala. Mentre Alberto Ciro taglia per cercare di tenere in piedi i conti della Regione, a Palazzo Lascaris le spese per il funzionamento del Consiglio continuano ad aumentare. Sono finiti in fretta, a quanto pare, i tempi della morigeratezza imposta dopo gli anni del gogamigoga, culminati con il ciclone giudiziario di Rimborsopoli.

Va detto che il funzionamento dell'assemblea piemontese si basa sui trasferimenti della Giunta che ogni anno apre il portafogli sulla base del bilancio che i consiglieri approvano. Nel 2020 l’assegno staccato dall’esecutivo (e altri enti in misura marginale) è stato di 48,6 milioni; nel 2021 è salito a oltre 49 milioni, con la promessa di una riduzione nel 2022. Quando però è arrivato il momento di abbassare un po’ le pretese, ecco la sorpresa: anche per l’anno in corso il parlamentino piemontese avrà ancora più soldi: 49,9 milioni per l’esattezza, con un aumento di quasi 1 milione rispetto all’anno scorso. Il tutto tralasciando, per carità di patria, un giudizio di merito sul lavoro svolto.

E sì che in piazza Castello c’è chi ha strabuzzato gli occhi, anche perché, dopo il primo incremento, nel bilancio pluriennale dell’anno scorso era prevista una contrazione proprio a partire da quest’anno, quando l’aula aveva prospettato di scendere a 47,6 milioni. Promesse da marinaio: rispetto a quella cifra l’aumento è addirittura di 2,3 milioni. Non sono mancati momenti di tensione quando, a cavallo tra 2021 e 2022, l’assessore al Bilancio Andrea Tronzano si è ritrovato sotto il naso la “lista della spesa” del presidente Stefano Allasia. Ne è venuto fuori un braccio di ferro in cui il custode dei conti regionali avrebbe voluto imporsi ma, si sa, l’esecutivo si regge sulla fiducia dell’aula, quindi meglio non tirare troppo la corda.

Nell’Allegato 2 al bilancio di previsione del Consiglio regionale si spiega che l’aumento dei costi di funzionamento è “principalmente ascrivibile ad incrementi della spesa del personale, di alcuni accantonamenti e di voci di modesto importo legate ai servizi istituzionali generali”. Un costo, quello del personale, che potrebbe essere destinato a crescere anche negli anni futuri dal momento che il Consiglio è tra i pochi enti pubblici in cui il saldo tra assunzioni e cessazioni è positivo. Quest’anno, per esempio, a fronte di 7 dipendenti che andranno in pensione sono previsti 8 ingressi; nel 2023 lascerà il lavoro solo un dipendente ma sono previsti altri 8 inserimenti. Così una macchina burocratica già “sovradimensionata” continua a incrementare i propri effettivi.

Ci sono poi i costi della politica. I gruppi consiliari, per esempio, per quest’anno avrebbero deciso di aumentare la propria dotazione da 58.699 a 60.543 euro a consigliere. Calcolando che gli eletti sono cinquanta si supera la cifra complessiva di 2,7 milioni, con un aumento di 90mila euro. Piccoli adeguamenti, si dirà, ma intanto tutto fa brodo. A queste risorse bisogna, inoltre, aggiungere la dotazione dell'Ufficio di presidenza, le commissioni e tutti gli organismi che fanno capo a Palazzo Lascaris. Dove finiscono tutti questi soldi?

Dall’inizio della legislatura sono già stati sottoscritti circa 130 contratti di collaborazione (senza contare i tempi determinati) che vanno da poche migliaia di euro ad accordi ben più sostanziosi, come quello di cui si è già occupato lo Spiffero, riguardo la consulenza di Fabio Ironi, responsabile dell'Ufficio legislativo della Lega a Montecitorio che a Torino ha ottenuto una collaborazione direttamente dal presidente che ammonta a 165mila euro per due anni, nonostante a palazzo non si sia quasi mai visto. Si dice sia un fedelissimo di Allasia che infatti già negli anni scorsi gli aveva garantito sostanziosi contratti. Assieme a lui c'è una pletora di collaboratori, consulenti, membri di staff e portaborse vari tra i quali non mancano tanti politici in cerca di stipendio, amici, portatori di voti e tessere. Come Rocco Pulitanò, il responsabile Enti locali di Fratelli d’Italia a Cuneo, sodale inseparabile del capogruppo Paolo Bongioanni, che ha appena ottenuto un contratto fino a fine legislatura da 56.950 euro; oppure Mario Carossa che durante la giunta Cota, tra il 2010 e il 2014, guidava le truppe della Lega in Consiglio e ora è uno dei consulenti per la comunicazione di Allasia.

Infine, ci sono i contributi a enti, associazioni, società sportive, comitati, fondazioni e organizzazioni: mille euro di qua, duemila di là; risorse utili per garantire la rielezione a qualche consigliere più che a sostenere specifici progetti. È noto, per esempio, che Allasia sia un grande appassionato di canottaggio al punto da comparire nell'elenco degli istruttori della storica società Esperia. E chi è che nel 2019 e poi nel 2022, con due apposite delibere, ha ottenuto 23mila euro di contributo dal Consiglio regionale? Proprio l'Esperia.

Così fan tutti? Non proprio. A spulciare i bilanci di alcune delle regioni che per numero di abitanti sono assimilabili al Piemonte, si scopre per esempio che il Consiglio della Toscana costa “solo” 22,6 milioni, meno della metà di quello piemontese, l’assemblea dell’Emilia-Romagna fa ancora meglio con i suoi 17,8 milioni. La Puglia quest’anno scende sotto la soglia dei 40 milioni di euro (i trasferimenti saranno 39,1 milioni). Solo il Veneto è sui livelli del Piemonte con 50,4 milioni.