Peveraro, il compagno liberale

Dicono che… a farne il nome ai “compagni” bolognesi, cedendogli il suo posto nel board, sia stato Ernesto Delle Rive, numero uno di Nova Coop e figura storica della cooperazione “rossa” in Piemonte. E così Paolo Peveraro, assessore nelle giunte di centrosinistra del Comune di Torino e della Regione ed ex presidente di Iren, ma soprattutto esponente di quell’area liberale “salziana” che dai primi anni Novanta fornica con la sinistra, ha conquistato un posto nella lista per il futuro cda di UnipolSai che verrà eletto nell’assemblea del prossimo 27 aprile. Con lui altri due torinesi nel vertice del gruppo assicurativo: l’imprenditore dell’hotellerie e leader nazionale di Federalberghi Bernabò Bocca e il francese di nascita ma sabaudo d’adozione Jean Francois Mossino, presidente della federazione europea degli agenti (Bipar).